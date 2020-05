Negli Stati Uniti aumentano i nuclei familiari in cui nessuno lavora

“La pandemia ha distrutto il mercato del lavoro statunitense, con la disoccupazione che è passata in tre mesi dal 3,5 per cento al 15 per cento. A pagare per la perdita di posti di lavoro sono state soprattutto le donne e chi aveva un salario basso”, scrive Quartz.

Il virus inoltre ha fatto aumentare di molto il numero di nuclei familiari in cui non lavora nessuno dei due partner. Secondo uno studio dell’ufficio del lavoro del governo, l’11 per cento delle coppie sposate con almeno un partner tra i 25 e i 54 anni, è rimasto senza fonti di reddito ad aprile. È il dato peggiore dal 1976, quando si è cominciato a registrare questa statistica.