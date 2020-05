L’India registra seimila contagi in un giorno

Con seimila nuovi casi registrati, il 21 maggio è stata la giornata con il picco più alto di contagi da quando il nuovo coronavirus si è diffuso in India. Secondo il bollettino pubblicato la mattina del 22 maggio, in totale i casi confermati di covid-19 nel paese sono 118mila, con un aumento del 5 per cento rispetto al 20 maggio. Le vittime sono 3.583.