Una mascherina da usare anche a tavola

Mentre la maggior parte dei paesi esce dal lockdown, bar e ristoranti riaprono cercando di rassicurare i clienti sulle misure di sicurezza. Per chi non vuole correre rischi, un’azienda israeliana ha ideato una mascherina che può essere indossata anche mentre si mangia, limitando quindi ancora di più i rischi di contagio.

La Avtipus patents and invention ha eseguito una dimostrazione nei suoi uffici di Tel Aviv: la mascherina è dotata di una prolunga e da una leva che, azionata manualmente, apre meccanicamente la mascherina, creando una fessura da cui far entrare il cibo direttamente in bocca, senza bisogno di sfilarsela. La produzione del dispositivo comincerà a breve.