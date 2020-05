Tattiche di socializzazione ai tempi del nuovo coronavirus

Dai manichini ai tavoli con paraurti. In tutto il mondo i ristoranti e i luoghi di svago trovano modi creativi per assicurarsi che vengano mantenute le distanze di sicurezza.

Bar e locali cominciano a riaprire, spesso con i posti ridotti al 50 per cento. Come far rispettare le misure di distanziamento? Un articolo del Guardian racconta alcune delle proposte più creative.

Alcuni ristoratori usano dei manichini per occupare le sedie che rimangono vuote. L’idea è nata negli Stati Uniti, dove in un ristorante stellato si trovano “manichini da pranzo” vestiti elegantemente, e si è diffusa in molti altri paesi. A Vilnius, in Lituania, oltre a riempire i posti vuoti, i manichini sono usati per esporre le creazioni dei disegnatori locali.

In Germania è stata lanciata la moda dei cappelli fatti con i tubi galleggianti. Modelli simili sono stati realizzati in altri paesi.

Un’altra tecnica usata per far rispettare le distanze di sicurezza è quella dei sensori. In Spagna, per esempio, alcune spiagge stanno installando dei sensori che monitorano il numero di persone in un determinato spazio.

Le mini serre ideate da un ristorante di Amsterdam hanno ispirato altri ristoratori. In un locale del Maryland invece, i commensali si sono ritrovati a consumare la loro ordinazione all’interno di tavoli circolari con delle camere d’aria nei bordi dotati di ruote in modo che possano spostarsi.