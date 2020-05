In Iraq per 150mila studenti sfuma il sogno di laurearsi

“Le proteste e il nuovo coronavirus hanno rubato a 150mila studenti iracheni il sogno di laurearsi”, scrive il quotidiano indipendente iracheno Al Mada. Secondo un portavoce del ministero dell’istruzione superiore, per loro sfumerà la possibilità di completare l’università nella sessione di primavera.

Nell’ottobre del 2019 gli studenti universitari hanno assunto un ruolo di primo piano nelle proteste contro la classe politica corrotta, disertando le lezioni e scendendo in piazza per le manifestazioni. A febbraio di quest’anno le università stavano appena cominciando a riaprire le porte quando è arrivata l’epidemia di covid-19. Le tanto attese cerimonie di laurea, così come le borse di studio internazionali, sono state sospese.

Secondo l’ambasciata statunitense a Baghdad, almeno duecento studenti sarebbero dovuti partire quest’anno per gli Stati Uniti, ma dovranno rimanere a casa per colpa delle restrizioni ai viaggi imposte dall’emergenza. Per Mayada Mohamed, studentessa di belle arti dell’Università di Baghdad, potrebbe essere tardi: “Nella migliore delle ipotesi otterremo la laurea l’anno prossimo. Ma molti di noi non se lo possono permettere, e dovremo cominciare a lavorare senza un titolo di studio adeguato”.

Per molti studenti l’anno di pausa ritarderà ulteriormente la prospettiva di trovare lavoro, in un paese dove la disoccupazione giovanile è intorno al 36 per cento. Matar studia medicina e, dopo la laurea, si aspetta di ottenere una nomina per un impiego governativo. In un’economia ancora imperniata sul modello socialista, spiega Al Mada, molti laureati fanno affidamento sullo stato per trovare lavoro. Ora la nomina di Matar potrebbe slittare alla fine del 2021.

Come Mayada o Matar, più del 60 per cento dei 40 milioni di iracheni ha meno di 25 anni. Secondo le stime, entro il 2030 la fetta più giovane della popolazione aumenterà di altri dieci milioni di persone.