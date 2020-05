Cipro pagherà le vacanze ai turisti contagiati

Il 26 maggio il governo cipriota ha pubblicato il suo piano per la ripresa dei voli internazionali e del turismo, che rappresenta il 15 per cento del pil del paese. A partire dal 9 giugno saranno riattivati i collegamenti con alcuni paesi considerati a basso rischio, come la Germania, la Grecia, Israele e Malta. Russia e Regno Unito, da cui normalmente proviene più di metà del turismo straniero sull’isola, potrebbero essere inclusi nella lista a partire da luglio.

Nel tentativo di convincere i turisti a tornare, il governo ha annunciato che pagherà le spese di soggiorno a tutti i cittadini stranieri che dovessero risultare positivi al covid-19 durante la vacanza. Solo il volo di ritorno resterà a carico dei viaggiatori. Il governo ha anche annunciato che un ospedale con cento posti letto sarà riservato agli stranieri contagiati e che le loro famiglie potranno passare il periodo di isolamento in hotel destinati a questo scopo.

Finora a Cipro sono stati registrati 939 casi di covid-19 e 17 decessi. Dalla fine di aprile nel paese si registrano meno di dieci nuovi casi al giorno.