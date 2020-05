Come sarà Las Vegas dopo la pandemia

All’inizio di inizio di giugno, dopo essere stati chiusi per settimane, dovrebbero riaprire anche i casino e gli hotel di Las Vegas. Ma le persone che ci andranno troveranno una situazione molto particolare.

Il New York Times ha parlato con i gestori dell’hotel-casino El Cortez, nel centro della città. “I giocatori non potranno toccare le carte. Circa cento slot machine sono state rimosse e le altre 750 sono molto distanti l’una dall’altra. In prossimità dei tavoli in cui si scommette sui lanci di dadi sono state sistemate delle strisce oltre le quali non si potrà andare. I giorni in cui sedici persone se ne stavano tutte vicine a guardare i dadi rotolare sul tavolo sono finiti”.

Per Las Vegas, come per Atlantic City e altre città che hanno basato la loro economia sulle scommesse, è un momento delicato. “La città è stata colpita in modo particolarmente duro dalle conseguenze dell’epidemia. Un terzo dell’economia locale dipende dall’industria degli alberghi di lusso e del gioco, più che in qualsiasi altra città del paese”.

Disoccupazione alle stelle

È difficile che le cose tornino presto alla normalità. “Tanto per cominciare, molti dei casino che si trovano sulla strip, la zona più trafficata e illuminata della città, resteranno chiusi. I famosi buffet all-you-can-eat non riapriranno. E non si sa quando riprenderanno le conferenze e i concerti e gli altri spettacoli dal vivo”.

Prima che il governatore del Nevada ordinasse la chiusura delle attività, l’economia di Las Vegas stava andando alla grande. All’inizio dell’anno la città aveva accolto circa 3 milioni di visitatori al mese, con entrate complessive di circa un miliardo di dollari al mese. Di recente era stata costruita una serie di strutture, tra cui uno stadio da 65mila posti e altri resort, per rendere la città ancora più invitante.

Gli esperti credono che Las Vegas sarà una delle città più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Ad aprile il Nevada ha registrato un tasso di disoccupazione del 28,2 per cento, il più alto dell’intero paese.