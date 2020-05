Gli ospedali di Mumbai sono sommersi dai casi di covid-19

Da settimane il pronto soccorso dell’ospedale Sion di Mumbai, in India, non riesce a gestire la grande quantità di malati che presentano i sintomi dell’infezione da nuovo coronavirus. Un video condiviso negli ultimi giorni sui social network indiani e ripreso dalla Bbc mostra persone addossate l’una all’altra su letti e barelle, collegate in due a un’unica bombola di ossigeno o stese sul pavimenti. I dottori osservano che l’ospedale, che si trova vicino a Dharavi, lo slum più grande dell’Asia, è sempre sovraffollato ma l’emergenza scatenata dal nuovo coronavirus ha creato una situazione insostenibile.