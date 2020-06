Almeno cento giornalisti presi di mira dalla polizia negli ultimi 4 giorni

Secondo la Nieman Foundation, un’organizzazione che difende e promuove i diritti dei giornalisti, negli ultimi 4 giorni giorni almeno cento tra reporter, fotogiornalisti e operatori televisivi sono stati attaccati dalla polizia statunitense in tutto il paese.

In alcuni casi i giornalisti sono stati colpiti in modo accidentale, ma la maggior parte delle volte erano identificabili come stampa, e sono stati attaccati in modo deliberato.

Molti giornalisti esperti, come Maggie Haberman del New York Times, dicono di non aver mai visto tanti attacchi alla stampa simultaneamente in tutto il paese.