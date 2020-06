A Hong Kong vietata la veglia per l’anniversario di piazza Tiananmen

Per la prima volta in trent’anni la polizia di Hong Kong non ha autorizzato la veglia per l’anniversario del massacro di piazza Tiananmen, perché a causa del covid-19 “avrebbe costituito una grave minaccia alla vita e alla salute della popolazione”. La veglia si è tenuta il 4 giugno di ogni anno ed era l’unico evento in territorio cinese per ricordare le vittime della repressione delle proteste a Pechino nel 1989.

Finora a Hong Kong ci sono stati solo mille casi di covid-19 e quattro decessi. Nelle ultime settimane bar, ristoranti, piscine e cinema sono stati riaperti. Gli organizzatori della veglia hanno chiesto ai cittadini di Hong Kong di accendere una candela e osservare un minuto di silenzio ovunque si trovino alle 20.00 di giovedì.

Nelle ultime settimane Hong Kong è stata teatro di violente manifestazioni contro la decisione del governo cinese di imporre una nuova “legge sulla sicurezza” contro gli atti di sovversione, il secessionismo e l’ingerenza straniera, senza passare per il parlamento del territorio.