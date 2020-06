I moscoviti tornano a uscire dopo più di due mesi

Alcuni hanno espresso dubbi sulle riaperture, dato che a Mosca il tasso di contagio è ancora molto alto. Il 31 maggio sono stati registrati ben 2.595 nuovi casi, ma la situazione è migliorata notevolmente rispetto ai giorni scorsi, quando i nuovi positivi erano arrivati a toccare i seimila al giorno. Le cifre sono comunque oggetto di dibattito, specialmente dopo che la autorità hanno rivelato che ad aprile i morti di covid-19 in città sono stati 1.561 e non 639 come era stato precedentemente riferito.

I cittadini possono uscire tre volte alla settimana, seguendo un sistema di turni basato sull’indirizzo della loro abitazione. Inoltre è possibile uscire per fare esercizio fisico, ma solo tra le 5 e le 9 di mattina. Diverse categorie di negozi ed esercizi commerciali sono stati autorizzati a riaprire, così come i parchi pubblici.

Da oggi i moscoviti possono uscire a passeggiare per la prima volta da nove settimane. Il sindaco Sergej Sobjanin ha infatti deciso di allentare alcune delle misure imposte alla fine di marzo per fermare la diffusione del nuovo coronavirus.

(The Moscow Times)

Finora in Russia sono stati registrati 414.878 casi di covid-19, il terzo dato più alto del mondo dopo quelli di Stati Uniti e Brasile. I decessi attribuiti al virus sono 4.855. Secondo la Reuters dall’11 giugno le autorità russe dovrebbero dare il via libera all’uso dell’Avifavir, un farmaco antivirale basato su un medicinale già testato in Giappone.

Il 1 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il referendum sulla riforma costituzionale che dovrebbe permettergli di candidarsi per altri due mandati si svolgerà il 1 luglio. Il voto era previsto per il 22 aprile ma era stato rimandato a causa della pandemia. In alcune regioni potrebbe essere usato un sistema di voto elettronico.