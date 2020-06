Qualcuno sta cercando di sabotare le proteste?

Dopo che alcune proteste sono diventate violente, politici e commentatori hanno detto che le distruzioni erano causate da gruppi di estremisti arrivati da altre città. A seconda della fazione politica di appartenenza, sono stati accusati gruppi radicali di destra e di sinistra.

“Il presidente Donald Trump e il ministro della giustizia Bill Barr hanno lanciato accuse contro i gruppi antifa, sostenendo di volerli inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche nazionali”, scrive il New York Times. A New York un ufficiale di polizia ha parlato di “anarchici” che preparavano da tempo operazioni di devastazione.

Tim Walz, il governatore del Minnesota, ha prima detto che alcuni gruppi di estrema destra legati al suprematismo bianco si erano infiltrati, poi ha parlato genericamente di “cattivi” che cercano di sabotare le proteste pacifiche.

“Ma per il momento non ci sono prove a sostegno di queste affermazioni”, scrive il New York Times. Keith Ellison, attorney general del Minnesota ed ex deputato democratico, ha detto: “La verità è che non sappiamo cosa sta succedendo. Nei video abbiamo visto persone molto sospette che rompono finestre, macchine senza targa. Indagheremo”.

Brian Levin, direttore del centro sugli studi dell’odio e dell’estremismo all’università statale della California, sostiene che negli ultimi giorni le attività online dei gruppi di destra si sono intensificate. Questi gruppi, che fino a pochi giorni fa erano concentrati sul nuovo coronavirus (considerato un grande complotto delle istituzioni internazionali), non sono monolitici: alcune fazioni esprimono solidarietà ai neri contro la polizia, altri sono convinti che il paese sia sull’orlo di una guerra civile che potrebbe portare a uno stato etnico bianco almeno in una parte degli attuali Stati Uniti.

Al momento secondo gli esperti non ci sono segni del fatto che questi gruppi stiano partecipando alle proteste in modo organizzato. A partecipare sarebbero singoli membri delle milizie legate al suprematismo bianco e sostenitori del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto di possedere armi.