Nel sud sono presi di mira i simboli della confederazione

A Birmingham, in Alabama, i manifestanti hanno buttato già la statua che raffigura Charles Linn, un capitano navale della confederazione.

In alcune città del sud degli Stati Uniti i manifestanti hanno dirottato la loro rabbia verso i simboli della confederazione sudista, cioè l’alleanza di stati che durante la guerra civile (1861-1865) si schierarono a favore della schiavitù. In molte città ci sono ancora oggi statue e monumenti che ricordano e glorificano alcuni personaggi della confederazione.

In Alabama, come in Georgia e Virginia, il dibattito sui monumenti va avanti da tempo. Da qualche anno Birmingham è governata da Randall Woodfin, afroamericano eletto con il Partito democratico, favorevole alla rimozione dei monumenti. Il 31 maggio ha chiesto ai manifestanti che cercavano di distruggere un monumento dedicato ai soldati della confederazione di fermarsi, spiegando che ne avrebbe ordinato la rimozione.