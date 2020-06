I tunisini temono le ricadute economiche dell’epidemia

“Negli ultimi giorni in sette città tunisine centinaia di persone sono scese in piazza per reclamare nuovi posti di lavoro, il miglioramento delle loro condizioni di vita e dei progetti di sviluppo locale. Il paese infatti deve affrontare una grave crisi economica legata, tra le altre cose, alla pandemia di nuovo coronavirus”, scrive il quotidiano algerino Liberté.

Il 28 maggio sono scoppiate le prime proteste a Hajeb el Ayoun e a Sidi Bouzid, la città simbolo della rivoluzione dei gelsomini del 2011. A Gafsa, nel sudovest del paese, centinaia di neolaureati si sono radunati davanti alla sede del governo scandendo slogan contro il premier Elyes Fakhfakh. Nelle ore successive le manifestazioni si sono diffuse anche a Kasserine, Tozeur e in altre città.

Con l’epidemia di covid-19 la Tunisia si aspetta che l’economia cali del 4,3 per cento, la peggior contrazione dai tempi dell’indipendenza. I prossimi mesi si annunciano molto agitati, continua Liberté: da marzo i movimenti di protesta nel paese sono stati più di 220. Le misure di contenimento del virus hanno spinto le famiglie più povere ad alzare la voce, soprattutto al sud, dove la povertà è più diffusa.

In Tunisia i casi di nuovo coronavirus sono attualmente più di mille, e i decessi registrati sono stati 48.