Alta affluenza tra gli elettori ispanici

I dati sul voto anticipato fanno pensare a un’affluenza molto più alta del solito tra gli elettori di origine latinoamericana, in particolare in alcuni stati decisivi come Texas, Arizona, Florida, Pennsylvania e North Carolina.

L’aumento più rilevante si registra tra i giovani: il 33 per cento degli ispanici che ha votato lo ha fatto per la prima volta. Potrebbe essere uno sviluppo decisivo non solo in queste elezioni ma anche per il futuro della politica statunitense, visto che il numero di elettori di origine latinoamericana è in costante aumento.

I democratici sperano che questa dinamica possa permettergli di strappare ai repubblicani stati come Texas e Arizona, ma non è scontato che gli ispanici votino in massa per i democratici. In campagna elettorale alcuni commentatori hanno scritto che Biden stava facendo fatica a convincere questo segmento elettorale, generalmente più conservatore rispetto ad altre minoranze.