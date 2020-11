Dati record e criticità

Grazie alle procedure per il voto anticipato, almeno 98 milioni di persone hanno votato prima del 3 novembre, un dato record. Questo fa pensare che l’affluenza potrebbe essere più alta del solito (nel 2016 fu del 55,7 per cento) e molti esperti di elezioni temono che il paese non sia pronto a gestirla, visto che negli ultimi quattro anni sono stati chiusi 21mila seggi elettorali in quaranta stati.

A causa della pandemia aumenteranno anche i voti espressi per posta. La procedura per il conteggio di quelle schede sarà più lenta di quella per i voti al seggio, quindi è possibile – nel caso non ci sia una vittoria schiacciante di uno dei candidati – che per conoscere il vincitore delle elezioni bisognerà aspettare giorni o addirittura settimane. In alcuni stati vengono scrutinate prima le schede inviate per posta, in altri prima quelle dei voti espressi al seggio. Per questo è molto probabile che in molti stati i risultati cambino in base a questa variabile. Secondo gli esperti elettorali, in linea di massima il voto per posta dovrebbe favorire Biden, quello al seggio Trump. Inoltre, milioni di persone voteranno in questo modo per la prima volta, e tante schede potrebbero essere invalidate per questioni tecniche.