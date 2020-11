Una guida per interpretare i risultati provvisori

Oltre a ritardare l’arrivo del risultato finale, i tantissimi voti anticipati (di cui molti inviati per posta) avranno l’effetto di rendere i risultati provvisori molto altalenanti. Questo perché in alcuni stati vengono scrutinate prima le schede già arrivate (che tendenzialmente dovrebbero dare una spinta a Biden), in altri prima quelle depositate al seggio il 3 novembre (che dovrebbero essere più favorevoli a Trump). In molti stati potremmo vedere un vantaggio iniziale per Biden, poi ridotto da Trump, in altri stati la dinamica opposta. È un elemento da tenere presente, perché il presidente ha fatto capire che potrebbe dichiarare la vittoria se dovesse essere avanti all’inizio dello scrutinio. Ecco come potrebbero cambiare i risultati negli stati decisivi:

Arizona I seggi chiudono alle 3 di notte ora italiana. All’inizio il risultato potrebbe favorire Biden, poi ci si può aspettare un recupero di Trump. I sondaggi danno Biden in vantaggio di 2,6 punti.

Florida I seggi chiudono alle 2. Vantaggio democratico iniziale e poi recupero repubblicano. I sondaggi danno Biden in vantaggio di 2,5 punti.

Georgia I seggi chiudono all’una di notte. Situazione ancora più caotica, perché le regole sullo scrutinio variano tra una contea e l’altra. I sondaggi danno Biden in vantaggio dello 0,9 per cento.

Michigan I seggi chiudono alle 3. Trump potrebbe apparire in vantaggio e poi perdere terreno. Per i sondaggi Biden è in vantaggio di otto punti.

North Carolina I seggi chiudono all’1.30. All’inizio i risultati potrebbero essere molto favorevoli ai democratici, ma il vantaggio potrebbe ridursi con il passare delle ore. I democratici potrebbero guadagnare terreno nei giorni seguenti, visto che saranno conteggiati anche i voti arrivati entro il 12 novembre. Secondo i sondaggi Biden ha un vantaggio di 1,7 punti.

Ohio I seggi chiudono all’1.30. Vantaggio iniziale dei democratici e rimonta di Trump. Trump è in vantaggio di 0,6 punti, secondo i sondaggi.

Pennsylvania I seggi chiudono alle 2. All’inizio i risultati potrebbero essere molto favorevoli a Trump. I democratici dovrebbero recuperare nei giorni seguenti. Si prevede un conteggio piuttosto lento. Biden è dato in vantaggio di 4,7 punti.

Texas I seggi chiudono alle 3. All’inizio i democratici potrebbero essere in vantaggio, mentre i repubblicani potrebbero recuperare grazie ai voti espressi al seggio. I sondaggi danno Trump in vantaggio di 1,5 punti.

Wisconsin I seggi chiudono alle 3. In alcuni posti i voti vengono contati insieme, in altri prima quelli in presenza. Trump potrebbe andare bene all’inizio e poi perdere terreno. I sondaggi danno Biden in vantaggio di 8,2 punti.