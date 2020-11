Informazioni chiave per seguire le elezioni

In ogni stato – tranne Nebraska e Maine – il candidato che ottiene più voti conquista tutti i delegati in palio. I grandi elettori sono 538. Vince le elezioni il candidato che ne ottiene almeno 270.

Prima che arrivino i risultati, è bene tenere a mente alcuni passaggi fondamentali sul funzionamento delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Gli elettori non eleggono direttamente il presidente. Il voto popolare consente di scegliere i grandi elettori collegati a un candidato. Questi delegati eleggono il presidente e sono assegnati a ogni stato in base alla popolazione: la California, che ha 40 milioni di abitanti, ha 55 grandi elettori; il Wyoming, con 600mila abitanti, ne ha 3.

Se nessun candidato raggiunge quella soglia, spetta alla camera dei rappresentanti eleggere il presidente, mentre il senato sceglie il vicepresidente. A dicembre i grandi elettori si riuniscono a Washington per votare e nominare il presidente. Non sono giuridicamente vincolati a votare in base al risultato del loro stato, hanno solo un obbligo politico, che in tutta la storia degli Stati Uniti è stato quasi sempre rispettato.

Qui una guida completa alle elezioni.