Meglio non fidarsi degli exit poll

Molti commentatori consigliano di non fidarsi degli exit poll che cominceranno ad arrivare dopo la chiusura dei seggi. Queste rivelazioni, che si basano sulle domande fatte agli elettori all’uscita dai seggi, possono essere ingannevoli in generale, ma soprattutto in un’elezione incerta come questa.

FiveThirtyEight scrive che “la pandemia ha eliminato il principale vantaggio degli exit poll rispetto agli altri sondaggi: il fatto di essere basati su elettori in carne e ossa. In queste elezioni più di cento milioni di persone hanno votato prima del 3 novembre. Quindi le interviste all’uscita dai seggi difficilmente daranno risultati affidabili, soprattutto considerando che chi non ha votato in anticipo tende a sostenere Donald Trump”.