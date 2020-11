Le previsioni su Trump e Biden

La maggior parte degli analisti e dei commentatori crede che Joe Biden sia nettamente favorito nella sfida per la presidenza. Questo perché il candidato del Partito democratico è in vantaggio sia a livello nazionale (di circa dieci punti percentuali, secondo la media dei sondaggi) sia nella maggior parte degli stati in bilico. Ma le previsioni variano in base ai siti presi in considerazione.

L’Economist dà a Biden il 96 per cento di possibilità di vittoria, e il 4 per cento a Trump.

Più cauto il sito FiveThirtyEight, secondo cui Biden ha l’89 per cento di possibilità di vittoria, Trump il 10 per cento, e c’è una possibilità molto remota (l’1 per cento) che nessuno dei due candidati raggiunga la soglia dei 270 grandi elettori necessari per la presidenza. Quattro anni fa, quando Trump sconfisse a sorpresa la candidata democratica Hillary Clinton, FiveThirtyEight fu l’unico sito che dava una possibilità di vittoria importante a Trump (il 35 per cento).

In un articolo prima del voto, il direttore del sito Nate Silver ha scritto: