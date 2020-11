Si complica la posizione di Joe Biden

Secondo il modello di previsione del New York Times, il candidato repubblicano è favorito per conquistare North Carolina, Florida e Georgia, tre stati di cui ha assolutamente bisogno per restare alla Casa Bianca. FiveThirtyEight scrive che se Trump dovesse vincere in questi tre stati le sue possibilità di vittoria finale balzerebbero al 50 per cento.

Per quanto riguarda la mappa elettorale, si va verso una situazione i cui saranno decisivi gli stati del midwest, come Michigan e Wisconsin, e la Pennsylvania. Sono i tre stati che quattro anni fa Donald Trump strappò a Hillary Clinton conquistando la presidenza. È ancora presto per capire chi è effettivamente in vantaggio in questi stati e potrebbero volerci ancora alcune ore, anche di più nel caso della Pennsylvania. Un’altra strada che resta aperta per Biden prevede una sua vittoria in Arizona, stato tradizionalmente repubblicano, dove al momento il candidato democratico sembra andare bene.