Manifestanti in piazza a Washington

Nella lunga nottata di conteggio dei voti ci sono stati cortei di protesta e raduni in molte città statunitensi, da Los Angeles a Raleigh, in North Carolina. A Washington Dc i manifestanti contro la rielezione di Donald Trump si sono riuniti a Black lives matter plaza e hanno srotolato un enorme striscione nero contro il presidente. Nonostante l’atmosfera pacifica, ci sono stati degli scontri con la polizia, che ha usato anche le biciclette per fermare i manifestanti. Il video del Guardian.