Il punto sulle elezioni presidenziali

Trump ha conquistato la Florida e molto probabilmente vincerà anche in North Carolina, due stati fondamentali per le sue speranze di restare alla presidenza. Fondamentale per Trump è anche la Georgia, dove però il suo vantaggio si sta riducendo. Secondo il New York Times, al momento Biden ha il 59 per cento di possibilità di conquistare questo stato storicamente conservatore.

Il candidato democratico è andato al di sotto delle aspettative. Finora il dato migliore per lui è il vantaggio in Arizona, uno stato tradizionalmente conservatore. Se Biden dovesse spuntarla sarebbe una grande notizia, ma non gli basterebbe per vincere le elezioni.

Tutto si deciderebbe in alcuni stati del midwest – Michigan e Wisconsin – e in Pennsylvania. Si tratta di stati vinti da Trump nel 2016, con grandi città variegate dal punto di vista demografico che votano prevalentemente per i democratici e zone rurali più bianche schierate con Trump. Il fatto che la corsa sarà decisa in questi stati significa che potremmo dover aspettare molte ore, forse giorni nel caso della Pennsylvania, perché il conteggio dei voti arrivati per posta è più lento che altrove.