Una sostenitrice di QAnon eletta alla camera dei rappresentanti

Queste elezioni sono state un’affermazione per la teoria del complotto QAnon: una sua ferma sostenitrice, Marjorie Taylor Green, candidata per i repubblicani in Georgia, ha vinto un seggio alla camera dei rappresentanti. In questo modo il movimento, che ha ispirato fatti di violenza reali e che è stato definito dall’Fbi una potenziale minaccia terroristica nazionale, fa il suo ingresso nei corridoi del potere. Si stima che tra le fila dei candidati repubblicani al congresso almeno una decina fossero legati a QAnon.

La vittoria di Greene era aspettata perché si è presentata senza sfidanti in uno dei distretti elettorali più conservatori del paese, spiega il New York Times, ma il suo caso è l’ennesima dimostrazione di quanto le teorie del complotto – di cui QAnon è solo un esempio – abbiano preso piede nel Partito repubblicano.