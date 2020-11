Trump chiederà il riconteggio in Wisconsin

In Wisconsin è stato contato il 98 per cento delle schede e Joe Biden avrebbe un vantaggio di circa 20mila voti. Lo staff di Donald Trump ha annunciato che chiederà il riconteggio delle schede. Un candidato può farlo se la distanza che lo separa dallo sfidante è meno dell’1 per cento.

Nel 2016 in Wisconsin Trump aveva battuto Hillary Clinton per meno di 30mila voti. Allora il riconteggio fece guadagnare al candidato repubblicano appena 131 voti.