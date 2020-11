Il futuro dell’Europa di fronte alla divisione degli Stati Uniti

“Con l’avvicinarsi delle elezioni americane, quando tutti pensavano che Joe Biden avesse davanti a sé un’autostrada e che Donald Trump sarebbe stato solo un brutto ricordo, un dibattito ha silenziosamente attraversato l’Europa. In quel momento emergeva la tentazione di sperare nel ritorno di un’America solidale e protettrice, capace di far passare in secondo piano i discorsi sull’autonomia strategica dell’Europa”. L’opinione di Pierre Haski.