La strategia per fermare il conteggio dei voti

Lo staff di Donald Trump ha messo in atto la strategia legale che il presidente annunciava già da settimane, scrive l’Associated Press: mettere in dubbio la regolarità del voto in quegli stati il cui risultato potrebbe significare la sua sconfitta.

I democratici non si sono preoccupati troppo dei ricorsi che la campagna repubblicana ha presentato il 4 novembre in Pennsylvania, Michigan e Georgia, perché le azioni legali non sembravano destinate a influire sull’esito delle elezioni.

Ma ora gli avvocati di Trump hanno portato questa strategia su un altro livello, scrive il New York Times, presentando una raffica di ricorsi. Per esempio, i legali di Trump si sono rivolti alla corte suprema per contestare la decisione della Pennsylvania di contare anche le schede che arriveranno tre giorni dopo il 3 novembre. Inoltre chiedono di interrompere il conteggio in Michigan perché chiedono un migliore accesso ai luoghi dove vengono contati i voti per gli osservatori inviati dai repubblicani.

Il primo tweet della giornata di Donald Trump è stato: “Fermate il conteggio!”.