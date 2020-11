Sostenitori di Trump, alcuni armati, protestano in Arizona

Simon Romero, corrispondente del New York Times dal sud degli Stati Uniti, scrive che il 4 novembre circa 150 sostenitori di Trump, alcuni armati, si sono radunati davanti all’ufficio elettorale della contea di Maricopa, in Arizona, scandendo lo slogan “contate ogni voto”. L’Arizona potrebbe essere una delle maggiori sorprese di queste elezioni. Tra il 1952 e il 2016 ha votato per il candidato democratico solo una volta (Bill Clinton nel 1992). Biden è in vantaggio di 2,4 punti ma lo scrutinio non è ancora finito.

Durante la giornata elettorale, il 3 novembre, non ci sono stati gli scontri che molti temevano. Ma secondo alcuni analisti la situazione potrebbe diventare più tesa nelle prossime ore, quando molto probabilmente la vittoria di Biden sarà ufficializzata e Trump potrebbe reagire lanciando accuse di brogli elettorali e invitando i suoi sostenitori a scendere in piazza.