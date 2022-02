Le parole del giornalista e premio Nobel per la pace Dmitrij Muratov

L’edizione del 25 febbraio del giornale indipendente russo Novaja Gazeta uscirà in due lingue, russo e ucraino. In un video condiviso sui social network, il direttore Dmitrij Muratov, premio Nobel per la pace, ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, esprimendo il senso di vergogna e il dolore provato da tutta la redazione: “Solo un movimento russo contro la guerra può salvare la vita su questo pianeta”, ha detto Muratov.