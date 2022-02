Dalla Russia le voci che si oppongono alla guerra

“Questa è una follia? Sì, follia. Non credevamo fosse possibile. Ci siamo nascosti dietro la speranza che tutto si sarebbe risolto. Dopotutto, anche logicamente, la guerra con l’Ucraina minerà il benessere e il futuro proprio di coloro che sono riusciti ad arrivare al vertice. Dopotutto, si condannano a essere trattati come lebbrosi! Dopotutto, non c’è un’inevitabilità in questa guerra! Abbiamo perso tempo scrivendo ciò che poteva e non poteva accadere. Nelle nostre previsioni, la guerra non era l’opzione principale. Si scopre che abbiamo sottovalutato ciò a cui portano la rabbia, l’odio e il piacere della vendetta. Non abbiamo capito dove porta la nostra indifferenza. Noi russi ora siamo tutti responsabili del sangue ucraino versato e della sofferenza ucraina”.