Le bandiere su Facebook non fermano i proiettili

“Ci daremo una pacca sulla spalla e diremo che abbiamo usato tutti i mezzi diplomatici a nostra disposizione. Ma adesso l’Ucraina è sola. Come la Cecoslovacchia nel 1938 e la Polonia nel 1939. Metteremo la bandiera dell’Ucraina sulle nostre foto del profilo, ma le bandiere su Facebook non fermano i proiettili, né portano indietro i bambini uccisi. Davanti ai nostri occhi si sta consumando una tragedia. Durerà per settimane o mesi, e poi svanirà”.