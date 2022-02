L’autorità russa per i mezzi di comunicazione interviene su TikTok

Roskomnadzor, il Servizio federale russo per la supervisione sulle comunicazioni, sulla tecnologia dell’informazione e dei mezzi di comunicazione ha chiesto al social network TikTok, sviluppato in Cina, di non diffondere tra bambini e adolescenti “contenuti di carattere militare. Su TikTok, Roskomnadzor ha identificato contenuti sul tema di un’operazione militare speciale in Ucraina, nonché i relativi contenuti politici, offerti intenzionalmente a un pubblico di bambini. Allo stesso tempo, questi materiali nella maggior parte dei casi hanno un pronunciato carattere anti-russo”, si legge nel comunicato diffuso attraverso Telegram e segnalato da Meduza.