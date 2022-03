L’Italia cerca il gas algerino

“Nel quinto giorno dell’operazione militare lanciata dalla Russia in Ucraina, il ministro degli affari esteri italiano è andato ad Algeri”, scrive il sito Tout sur l’Algérie.

L’obiettivo principale della visita, avvenuta il 28 febbraio, era convincere l’Algeria a fornire ulteriori quantità di gas per ovviare a una possibile mancanza nelle consegne russe. Luigi Di Maio era accompagnato, tra gli altri funzionari italiani, da un alto dirigente del gruppo Eni.

Pur indicando che il suo paese sta cercando di aumentare le sue importazioni di gas da diversi partner, il ministro italiano ha sottolineato il ruolo dell’Algeria come fornitore affidabile di energia.

L’Algeria è collegata all’Italia e alla Spagna, i suoi due principali clienti europei, attraverso dei gasdotti. Già prima dell’inizio dell’operazione militare russa, era stato citato come alternativa al gas russo in caso di interruzione dei rifornimenti.

L’Italia importa il 35 per cento del proprio fabbisogno di gas in Algeria e l’Europa l’11 per cento.