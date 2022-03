Tenendo presente la massima di Eschilo, “in guerra la verità è la prima vittima”, il giornale russo Novaja Gazeta – per il quale lavorava anche Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa il 7 ottobre 2006 che aveva denunciato le atrocità della guerra in Cecenia e le complicità della Russia – continua la sua battaglia per un’informazione libera. Ecco cosa recita l’account Telegram del giornale:

“Sul lavoro in tempo di guerra. La posizione dei redattori di Novaja e dei loro sostenitori. L’ufficio del procuratore generale e Roskomnadzor [l’agenzia federale russa per i mezzi di comunicazione] chiedono che Novaja Gazeta e altri mezzi d’informazione indipendenti rimuovano i materiali in cui le operazioni militari sul territorio dell’Ucraina sono chiamate guerra, aggressione o invasione. Altrimenti ci saranno multe gigantesche (che ci stanno già arrivando) e la prospettiva di finire in liquidazione. Abbiamo discusso di questa situazione in redazione, individuato due possibili approcci e chiesto ai nostri collaboratori di votarne uno. Ecco come hanno votato 4.460 persone:

• continuare a lavorare sotto censura militare, rispettando i requisiti delle autorità: 93,9 per cento;

• sospendere i lavori della redazione fino alla fine della guerra: 6,1 per cento.

🔹Pertanto, continuiamo a fare giornalismo onesto insieme a voi. Grazie per il vostro supporto e la fiducia in questo momento!”.