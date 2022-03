La richiesta dell’Ucraina di accelerare l’entrata nell’Ue commentata dai mezzi d’informazione europei

L’Ucraina ha chiesto di entrare nell’Unione europea grazie a una procedura speciale. Il 27 febbraio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato durante un’intervista: “Hanno un posto tra noi, sono dei nostri e vogliamo averli nell’Unione”. È possibile un’adesione con procedura accelerata? È opportuna? I mezzi d’informazione europei dibattono la questione.

“È umanamente comprensibile, ma rischia di creare delle false aspettative”, commenta Stephan Ueberbach sul sito tedesco tagesschau.de, “dato che una decisione presa con procedura accelerata, come vorrebbe il presidente ucraino, non ci sarà. I paesi candidati all’adesione si avvicinano all’Ue poco alla volta, progressivamente. È una procedura che richiede anni, in modo che siano compiute le riforme e i cambiamenti richiesti dai valori e dalle leggi dell’Ue. Voler dare una speranza del genere ai coraggiosi ucraini che affrontano una terribile guerra è comprensibile sul piano umano. Ma poco saggio sul piano politico”.

Bart Eeckhout sul belga De Morgen echeggia posizioni simili in un articolo intitolato “Mantenere il sangue freddo”: “Se è importante dare il sostegno umano agli ucraini e ancora più importante mantenere il sangue freddo. Come si potrebbe in effetti accettare nell’Ue un paese in piena guerra? Ovviamente, in questa guerra orribile, in quanto europei dobbiamo essere al fianco dell’Ucraina. Ma evitando tuttavia di gettarci senza riflettere nella mischia militare. Le parole di Ursula von der Leyen devono essere intese principalmente come un sostegno politico e simbolico. Ma i leader dell’Ue dovrebbero mostrare più cautela. Poiché se faranno promesse che non potranno mantenere questo potrebbe causare delusione e ostilità”.

Tendere la mano agli ucraini, è invece l’appello di 16 personalità politiche, diplomatiche e scientifiche pubblicato da Le Monde il 24 febbraio e aggiornato il giorno dopo. “Dal 2014 l’Ucraina ha pagato cara la sua sete di libertà e la sua fede nell’ideale europeo. È per questo che adesso la Russia invade e bombarda il suo territorio colpendo vicili, militari e infrastrutture. È per questo che la Crimea è stata annessa, che il Donbass è stato occupato. Malgrado gli attacchi, malgrado le minacce l’Ucraina vuole raggiungere l’Europa. Ci mostrano, se l’avessimo dimenticato cosa significa essere europei: condividere valori e una storia, ed essere liberi di scegliere il proprio destino. Ascoltiamo il loro appello e tendiamogli la mano”.