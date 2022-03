Voci da Charkiv

Vladimir Putin pensava di ripetere quello che era era riuscito a fare in Crimea nel 2014: conquistare Charkiv senza combattere. Ma si sbagliava. Dal 24 febbraio la seconda città dell’Ucraina è sotto assedio.

I bombardamenti contro i quartieri residenziali e diversi edifici amministrativi nel centro della città hanno finito per convincere la popolazione, per lo più di lingua russa, a “non voler essere liberata dalle bombe di Putin”, racconta Sergej, un abitante della città. Charkiv, 1,4 milioni di abitanti, situata nel nord dell’Ucraina a due passi dalla Russia, è un concentrato di tutta la complessità del giovane stato ucraino. Da un lato i trionfali edifici sovietici che hanno fatto la gloria di questa ex capitale, un’economia fortemente industriale (aerei, carri armati, trattori, eccetera), a lungo concentrata nelle esportazioni verso Mosca. Nel 2014, quando il Cremlino accendeva la miccia nell’estremo oriente dell’Ucraina, i militanti separatisti tentarono perfino di issare la bandiera russa sopra l’edificio dell’amministrazione regionale. Dall’altro lato, l’università di Charkiv – dove hanno studiato migliaia di studenti, soprattutto africani o arabi – che, dall’indipendenza dell’Ucraina, ha coltivato una ricca tradizione intellettuale, culturale e politica. La città ha intrapreso anche una vera svolta economica, investendo massicciamente nelle nuove tecnologie, “che possono essere vendute ovunque nel mondo e non solo alla Russia”, spiega Sergej. La grande statua di Lenin che un tempo dominava la piazza centrale è stata abbattuta nel 2014.

Chiudere gli occhi

Dal 2014, racconta poi un’altra abitante, Anna, molti sia all’est sia all’ovest del paese, hanno chiuso un occhio sulla breccia aperta dall’annessione della Crimea, nonché sul conflitto congelato intorno alle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, che da solo ha il pesante bilancio di 13mila morti e 730mila sfollati. “Solo i pochi che lavorano per le organizzazioni umanitarie internazionali hanno visto da vicino cosa sta succedendo lì”, dice Anna. “Il resto di noi si è concentrato sui propri affari… Tutti si sono in qualche modo abituati alla situazione e alla propaganda dei mezzi d’informazione. Non nego che qualcuno ancora sogni la Russia, ma lo scenario più spaventoso è diventare come quelle repubbliche autonome”.

Lo spettro del separatismo, e soprattutto l’aperto intervento militare russo in questi giorni, ha compattato l’unità del popolo ucraino. Sergej spiega di essere uno di quei russofoni che hanno sostenuto “la prima e la seconda Maidan” (le proteste del 2004 e del 2014). “La questione etnica, se sei russo, ucraino o ebreo, ora non ha importanza. Anche se, per me, la questione linguistica è più complicata. Ritengo che i leader di questo paese mi abbiano reso un cittadino di terza classe negli ultimi anni. Ma a dire il vero, non importa ora che siamo in guerra”.

“L’impressione comune è che l’esercito ucraino resisterà fino alla fine”, conferma un’altra ragazza, Anastasia. “E anche se le autorità lasciassero entrare i russi, gli abitanti non accetterebbero una tale occupazione. Lo so perché chi avrebbe mai immaginato di vedere professori universitari, medici, dentisti, donne, uomini iscriversi e mettersi in fila per difendere la propria città?”.