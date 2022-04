Un gruppo di soldati statunitensi in Alaska. A marzo gli Stati Uniti hanno condotto per la prima volta una grande esercitazione militare, coinvolgendo ottomila unità, per addestrare le loro forze armate in condizioni di freddo estremo. Come effetto del riscaldamento globale, si sono aperti nuovi passaggi e rotte commerciali nell’Artico, dove gli Stati Uniti condividono un lungo confine con la Russia, facendo aumentare le tensioni tra i due paesi.