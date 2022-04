Passaggio di viveri attraverso la barriera che fino al 1 aprile delimitava l’area di Shanghai in lockdown. Per far fronte alla peggiore crisi di covid-19 dall’inizio della pandemia, evitando però un blocco generalizzato della città, le autorità ne avevano inizialmente deciso la chiusura in due fasi: dal 28 marzo al 1 aprile per la metà a est del fiume Huangpu e dal 1 aprile per quella a ovest. Ma l’aggravarsi della situazione (il 6 aprile i nuovi casi erano 16.766 su 26 milioni di abitanti) ha spinto al lockdown totale della più grande città del paese, con conseguenze economiche potenzialmente disastrose per la Cina e per la catena globale dei rifornimenti.