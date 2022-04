Poliziotti israeliani arrestano un palestinese dopo gli scontri a Gerusalemme Est in cui sono rimaste ferite una decina di persone. I palestinesi hanno lanciato pietre e altri oggetti contro le forze di sicurezza, che hanno risposto con lacrimogeni e granate stordenti e hanno fatto una decina di arresti. Gli incidenti sono avvenuti davanti alla porta di Damasco, una delle principali vie d’accesso al quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme e luogo d’incontro dei palestinesi durante il Ramadan. Israele ha schierato decine di agenti nella zona. Le tensioni seguono due settimane di attentati e uccisioni in Israele e in Cisgiordania, che hanno causato undici vittime israeliane e sette palestinesi, e si teme che la situazione possa peggiorare.