Un uomo osserva dove sarà sepolta la madre, morta il 9 aprile a Buča dopo essere sopravvissuta sotto i bombardamenti per più di un mese, senza riscaldamento ed elettricità. La cittadina, alle porte di Kiev, è stata liberata dall’esercito ucraino il 1 aprile, dopo essere rimasta per venti giorni sotto il controllo delle forze di Mosca. In seguito alla ritirata dei soldati russi, in diverse località intorno alla capitale sono stati scoperti centinaia di cadaveri di civili, uccisi durante l’occupazione e spesso sepolti in fosse comuni.