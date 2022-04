Un poliziotto durante una manifestazione nella capitale peruviana. Il presidente di centrosinistra Pedro Castillo ha imposto il coprifuoco di un giorno a Lima e nella città portuale di Callao, ma migliaia di persone sono scese in piazza lo stesso per protestare contro l’aumento del prezzo della benzina e dei prodotti alimentari, e per chiedere le sue dimissioni. Il 7 aprile, di fronte al dilagare delle manifestazioni, il governo ha dichiarato un mese di stato d’emergenza e ha autorizzato i militari a pattugliare le strade.