La baraccopoli di Kroo Bay, a Freetown. Nonostante sia un paese ricco di risorse minerarie come i diamanti, la Sierra Leone ha una delle popolazioni più povere del mondo: secondo la Banca mondiale, il 43 per cento degli abitanti vive con meno di 1,90 dollari al giorno. La vita per i sierraleonesi è diventata ancora più difficile dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha fatto salire i prezzi dei prodotti alimentari, in media del 20 per cento, e dei carburanti. A febbraio il tasso d’inflazione ha raggiunto il 17,6 per cento.