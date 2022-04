Mediche e infermiere dell’ospedale pediatrico di Colombo partecipano a una protesta silenziosa per denunciare la carenza di farmaci. A causa della peggior crisi economica nella storia dello Sri Lanka, la popolazione è a corto di beni primari, il carburante scarseggia e il costo della vita sta salendo rapidamente. In tutto il paese da settimane ci sono manifestazioni per chiedere le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, ritenuto responsabile della crisi, che è stata aggravata dalle conseguenze della guerra in Ucraina.