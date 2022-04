Anastasiia Minchukova impara a usare un cercamine a Peja, nell’ovest del Kosovo. Sei addette ucraine ai servizi d’emergenza hanno raggiunto il paese balcanico per un corso d’addestramento sullo smaltimento degli esplosivi. Al termine torneranno in Ucraina per smaltire quelli lasciati sul terreno dall’esercito russo.