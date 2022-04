Un carro allegorico della scuola di samba Rosas de ouro durante la parata nel Sambódromo do Anhembi: un artista che impersona il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si ritrae perché non vuole essere vaccinato contro il covid-19. Dopo due anni di restrizioni, il 24 e 25 aprile a Rio de Janeiro e in altre città si è festeggiato il carnevale. Tra i temi affrontati, il negazionismo del governo, le vittime della pandemia, la cultura nera e afrodiscendente, la guerra in Ucraina.