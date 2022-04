Una persona con una tuta protettiva all’ingresso di un edificio di Shanghai, dove dall’inizio di aprile è in vigore un rigido lockdown per contenere la diffusione della variante omicron del virus sars-cov-2. Le infezioni nella città di 25 milioni di abitanti stanno diminuendo. Il 27 aprile sono stati registrati 13.562 nuovi casi, il numero più basso delle ultime tre settimane. Sono morte 48 persone, portando il bilancio delle vittime dall’inizio del focolaio, il 1 marzo, a 228. Le autorità hanno annunciato che potrebbero allentare le restrizioni nelle zone della città in cui il virus è stato eliminato. Intanto sono cominciati i test di massa per gli abitanti di Pechino, dove i contagi per ora sono meno di cinquanta in totale.