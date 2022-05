Frontex è di gran lunga la più potente delle agenzie europee: entro il 2027 disporrà di diecimila agenti e di un bilancio di 900 milioni di euro. Questa espansione dovrebbe avvenire nella trasparenza più assoluta, ma Leggeri sembra aver trascurato quest’aspetto. Il direttore ha accusato la Commissione europea di voler trasformare Frontex in “un organo per i diritti fondamentali incaricato di vigilare su cosa fanno gli stati dell’Unione”, mentre lui sosteneva di avere un compito di controllo delle frontiere esterne in un contesto in cui i paesi vicini usano i migranti come un’arma. Secondo il consiglio di amministrazione di Frontex i due obiettivi non sono incompatibili. Blindare le frontiere europee senza limitare il diritto a chiedere protezione, però, sembra difficile. Il principio di non respingimento è parte integrante del diritto d’asilo sancito dalla convenzione europea dei diritti umani. Non spetta al direttore di Frontex liquidare un elemento centrale dei valori europei. ◆ gac