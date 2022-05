Alcuni abitanti della capitale indiana si rinfrescano sotto un ponte sul fiume Yamuna per sfuggire a un’ondata di caldo eccezionale che ha colpito gran parte del paese. A New Delhi le temperature hanno sfiorato i 46 gradi, causando problemi nelle forniture elettriche e idriche. Dal 2010 le ondate di caldo in India, rese più frequenti e intense dalla crisi climatica, hanno causato la morte di più di 6.500 persone.