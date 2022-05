Se la corte suprema confermerà la decisione costringerà le donne a partorire in un paese con alti tassi di mortalità materna e nessun congedo retribuito per maternità; metterà a rischio la vita di chi dovrà ricorrere all’aborto clandestino; esporrà a conseguenze penali le donne vulnerabili e le persone che le aiuteranno; e spingerà un numero ancora più alto di bambini nella povertà. I governi statali potrebbero introdurre ulteriori restrizioni per impedire alle donne di spostarsi in altri stati e limitare l’accesso ai farmaci per abortire. Il ribaltamento della sentenza potrebbe spianare la strada al divieto di abortire in tutti gli Stati Uniti, e fa temere per la sorte di altri diritti fondamentali, come il matrimonio omosessuale. Inoltre aumenterebbe le disuguaglianze: tra gli stati che vietano l’aborto e gli altri, tra chi potrà sfruttare ricchezza e conoscenze per avere accesso all’interruzione di gravidanza e chi no, e tra l’opinione pubblica statunitense e le istituzioni controllate dalla destra. Secondo un sondaggio solo il 30 per cento degli elettori vorrebbe il ribaltamento di Roe contro Wade, mentre il 69 per cento è contrario.