Dopo la preghiera dell’Aid al Fitr, sulla spiaggia di Ggaba, sul lago Vittoria. Come in gran parte del mondo, il 2 maggio in Uganda i musulmani (il 14 per cento della popolazione del paese, secondo i dati ufficiali) hanno celebrato la festa che conclude il mese di purificazione del Ramadan. Durante i riti alla moschea nazionale di Old Kampala, i leader della comunità islamica hanno rivolto un appello al governo perché aumenti gli aiuti destinati agli ugandesi poveri, colpiti dai rincari dei beni di prima necessità.